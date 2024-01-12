بالذكاء الاصطناعي.. أول مرآة سحرية حقيقية في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت شركة NuraLogix الرائدة في الذكاء الاصطناعي، خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES)، عن مرآة ذكية قادرة على تقييم صحة من يقف أمامها.

المرآة السحرية عبارة عن جهاز لوحي عمودي مقاس 21.5 بوصة مزود بكاميرا مثبتة، وبإمكانها تتبع أكثر من 100 علامة صحية عن طريق مسح تدفق الدم تحت سطح الوجه.

وقالت الشركة المصنعة إن المرآة قادرة على اكتشاف علامات الصحة المختلفة بدءا من ارتفاع ضغط الدم، إلى أعراض الحمى، والاكتئاب أو مخاطر الصحة العقلية، وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية لمدة 10 سنوات.

وتستطيع المرآة أيضا تشخيص شيخوخة بشرة الوجه، والأهم من ذلك كله تحذير المستخدم إذا اعتقد الجهاز (المرآة) أنه على وشك الموت، حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتأمل الشركة المصنعة أن يساعد الجهاز في الحصول على تحذير مسبق للأشخاص بشأن الرعاية الطبية الاستباقية التي يحتاجون إليها، وتقديم الجهاز ليس فقط للمنازل، ولكن لتجار التجزئة والصالات الرياضية والمدارس ودور المسنين والصيدليات أيضا.

وقالت الشركة أن جهازها الجديد، المسمى Anura MagicMirror مصمم لاستخدام مزيج من أجهزة الاستشعار والذكاء الاصطناعي لفحص العلامات الحيوية وتقديم تقييمات لمخاطر الأمراض.

ويتضمن الجهاز مستشعرا بصريا داخليا قويا يجمع البيانات لتحليلها بواسطة خوارزمية قائمة على السحابة.



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