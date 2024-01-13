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رحلة "رباعي برشلونة" تبدأ في انتر ميامي (فيديو)

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بغداد - ياسين صفوان - وكان إنتر ميامي حصل على إجازة طويلة نسبيا بعد فشل الفريق خلال منافسات الموسم الماضي في التأهل إلى المراحل الإقصائية من الدوري الأمريكي.

عودة إنتر ميامي إلى التدريبات شهدت حضور أحدث المنضمين إلى الفريق، وهو المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز.

انضمام سواريز إلى التدريبات أعاد إلى الأذهان ذكريات الحقبة الذهبية لنادي برشلونة، كونه يلعب حاليا في إنتر ميامي مع 3 من أساطير النادي الكتالوني.

ويضم إنتر ميامي رباعي برشلونة الأسبق، الأرجنتيني ليونيل والثنائي الإسباني سيرجي بوسكيتس وجوردي ألبا.

وانتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي للرباعي، ميسي، سواريز، بوسكيتس وألبا خلال أول أيام تدريبات إنتر ميامي استعدادا للموسم الجديد.

يذكر أن استعدادات إنتر ميامي ستتخللها جولات تحضيرية خارج الولايات المتحدة أبرزها في ، حين يخوض الفريق منافسات كأس موسم الرياض أمام الهلال والنصر أوائل شهر فبراير/ شباط المقبل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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