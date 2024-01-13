انت الان تتابع خبر رحلة "رباعي برشلونة" تبدأ في انتر ميامي (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكان إنتر ميامي حصل على إجازة طويلة نسبيا بعد فشل الفريق خلال منافسات الموسم الماضي في التأهل إلى المراحل الإقصائية من الدوري الأمريكي.

عودة إنتر ميامي إلى التدريبات شهدت حضور أحدث المنضمين إلى الفريق، وهو المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز.

انضمام سواريز إلى التدريبات أعاد إلى الأذهان ذكريات الحقبة الذهبية لنادي برشلونة، كونه يلعب حاليا في إنتر ميامي مع 3 من أساطير النادي الكتالوني.

ويضم إنتر ميامي رباعي برشلونة الأسبق، الأرجنتيني ليونيل ميسي والثنائي الإسباني سيرجي بوسكيتس وجوردي ألبا.

وانتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي للرباعي، ميسي، سواريز، بوسكيتس وألبا خلال أول أيام تدريبات إنتر ميامي استعدادا للموسم الجديد.

يذكر أن استعدادات إنتر ميامي ستتخللها جولات تحضيرية خارج الولايات المتحدة أبرزها في السعودية، حين يخوض الفريق منافسات كأس موسم الرياض أمام الهلال والنصر أوائل شهر فبراير/ شباط المقبل.