الرئيس الأمريكي يتوعد الحوثيين بضربات جديدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الضربة التي أطلقتها بلاده على الحوثيين نفذت ردا على هجماتهم غير المسبوقة في البحر الأحمر، وتوعد بالرد إذا واصلوا سلوكهم المتهور، مشددا على أن بلاده سترد على الحوثيين إذا واصلوا استهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر المثير للغضب.

وشنت الولايات المتحدة الأمريكية غارات جديدة أمس، على مواقع لميليشيات الحوثي بصنعاء، استهدفت مواقع رادار يستخدمها الحوثيون بمحيط مطار صنعاء الدولي.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان على منصة «إكس» «نفذت هذه الضربة سفينة يو إس إس كارني (DDG 64) باستخدام صواريخ توماهوك للهجوم البري، وكانت بمثابة إجراء ضد هدف عسكري محدد مرتبط بالضربات التي تم شنها في 12 يناير بغرض إضعاف قدرة الحوثيين على مهاجمة السفن البحرية، بما في ذلك السفن التجارية».

وتأتي الغارات بعد 24 ساعة من شن القوات الجوية الأمريكية والبريطانية ضربات ضد 60 هدفا في 16 موقعا تابعا للحوثيين، في مناطق بصنعاء والحديدة وحجة وصعدة وتعز، استهدفت مراكز قيادة وسيطرة ومخازن ذخيرة وأنظمة إطلاق ومنشآت تصنيع وأنظمة رادار خاصة بالدفاع الجوي.

وقال جنرال أمريكي إن الحوثيين في اليمن أطلقوا صاروخا باليستيا مضادا للسفن أمس الأول، ردا على ضربات أمريكية وبريطانية استهدفت مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

وقال مدير العمليات في هيئة الأركان المشتركة اللفتنانت جنرال دوغلاس سيمز، «نعلم أنهم أطلقوا صاروخا واحدا على الأقل في رد انتقامي»، مضيفا أن الصاروخ لم يصب أي سفينة.

وألقت تهديدات الملاحة التي يشهدها البحر الأحمر ومضيق باب المندب بظلالها على أسعار شحن الحاويات وكذلك أسعار الوقود، وقال مسؤولون بقطاع الشحن، لوسائل إعلام أمريكية إن أسعار شحن الحاويات شهدت قفزة هذا الأسبوع، في أعقاب الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية لوضع حد لتهديدات جماعة الحوثي.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الدول التي تحمي سفنها من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، إلى الالتزام بالقانون الدولي، وقال إن الأمين العام يدعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والتي تحمي سفنها من الهجمات في البحر الأحمر على يد الحوثيين، إلى الدفاع عن سفنها وفقا للقانون الدولي، على النحو المنصوص عليه في القرار 2722.

وأضاف «الأمين العام يطالب كذلك جميع الأطراف المعنية بعدم تصعيد الأوضاع أكثر، من أجل ضمان السلام والاستقرار في البحر الأحمر، والمنطقة على نطاق أوسع».

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