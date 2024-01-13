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قائد برشلونة يكشف الطريقة الأنسب لتجاوز مدريد في الكلاسيكو

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بغداد - ياسين صفوان - برشلونة يواجه (الأحد) في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني 2024، المقامة في المملكة العربية .

وأكد روبرتو في المؤتمر الصحفي قبل مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني أن "أفضل طريقة" للعب أمام ريال مدريد هي "السيطرة على الكرة".


وأضاف: "ينبغي علينا السيطرة على تحركاتهم لأنهم يلعبون بشكل جيد للغاية عند الوصول إلى منطقة الجزاء".

وتابع: "علينا أيضا التقدم في النتيجة للشعور بمزيد من الطمأنينة في اللعب، لا يمكن اعتبارا المباراة انتهت أمام ريال مدريد حتى الدقيقة الأخيرة".

وعلى غرار ناتشو في ريال مدريد، قد يتوج لاعب الوسط الكتالوني بأول لقب له وهو قائد للفريق، والـ22 مع برشلونة، في حالة حصد كأس السوبر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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