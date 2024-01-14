شكرا لقرائتكم خبر البرهان للمبعوث الأممي: المتمردون يحاولون إذلال الشعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلع رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان رمطان لعمامرة، على «ما قامت به قوات الدعم السريع المتمردة من انتهاكات وفظائع ضد الدولة ومؤسساتها والبنية التحتية، وضد ممتلكات المواطنين وتهجيرهم وإذلالهم»، وفق تعبيره.

وذكر إعلام مجلس السيادة الانتقالي في بيان، أن البرهان قدم لدى لقائه في بورتسودان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان، شرحا وافيا للتطورات التي حدثت بالبلاد في مرحلة ما قبل الحرب، وأثنائها، وما بعدها.

وتطرق رئيس مجلس السيادة بالسودان

إلى مساعي الحل السلمي، مؤكدا التزام الحكومة بالتحول الديمقراطي والفترة الانتقالية التي تنتهى بالانتخابات العامة، واستعرض مخرجات منبر جدة ومبادرات دول الجوار والإيجاد، رغم التدخلات الإقليمية والدولية في نتائج القمة الأخيرة.

من جانبه، أعرب لعمامرة عن تفاؤله بإمكان تحقيق السلام والاستقرار، وإنهاء الحرب في السودان وعودة الحياة إلى طبيعتها بتضافر جهود السودانيين.

وأوضح أنه أجرى مشاورات خلال هذه الزيارة مع عدد من المسؤولين وشرائح المجتمع المدني، مضيفا بأن هذه اللقاءات أسهمت كثيرا في اطلاعه على حقائق الأوضاع بالسودان، وعلى وجهة النظر الرسمية السودانية تجاه بعض المبادرات الرامية للحل السلمي، وإطلاق عملية سلام تؤدي للحل المنشود الذي يسمح للشعب السوداني باستعادة الحياة الكريمة، في ظل دولة مستقلة ذات سيادة تؤدي دورها في القارة الأفريقية والعالم العربي والساحة الدولية.