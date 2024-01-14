مسك تبني جسور التواصل مع الشباب في دافوس

وتأتي مشاركة «مسك» للسنة السادسة في «دافوس» بهدف إيجاد منصة عالمية للحوار بين القادة والشباب، والتركيز على التغيير المجتمعي الذي يقوده الشباب، إذ سيُسلّط الضوء على الفُرص البارزة في الذكاء الاصطناعي والمواطنة العالمية والابتكار من خلال إقامة «مجلس الشباب» الذي يجمع قادة العالم بالطاقات الشبابية، إلى جانب مساحات تفاعلية يُشارك فيها 35 متحدثًا ومتحدثة في عشر جلسات حوارية تُعزّز الحوار، وتُناقش خلالها الموضوعات ذات الأهمية، وأثر مبادرات وبرامج «مسك» على مجتمع الشباب محليًا وعالميًا. بينما تأتي منصة «المواطنين المؤثرين»، وهي مساحة مخصصة لاكتشاف مبادرات «مسك» المحفزة للتغيير، ويُشارك في تقديمها الشباب السعودي المُستفيد من برامج المؤسسة، لتمكين المجتمعات المحلية.
كما خُصّصت منصة حوارية تجمع الشباب والقادة تحت عنوان «حوار بلا حدود»، لدراسة أثر القادة على التغيير المجتمعي الذي يحركه الشباب. في حين تأتي المساحة التفاعلية الثالثة، بالإضافة إلى ثلاث طاولات مُستديرة؛ لعرض توصيات الشباب على القادة.
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