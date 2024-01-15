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شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تتجمد.. انخفاض درجة الحرارة يصيب الحياة بالشلل في مناطق عديدة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شهدت مناطق عديدة بالولايات المتحدة مستوىً خطيرًا من درجات الحرارة المنخفضة، وصلت إلى حد التجمد منذ يوم السبت، عطّلت جميع أوجه الحياة تقريبًا، بدءًا بالحملات الانتخابية وحتى الفعاليات الرياضية وحركة السفر.
وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية في نشرتها يوم الأحد، أن كتلة هوائية باردة من القطب الشمالي ضربت الولايات المتحدة قادمة من كندا، ما أدى إلى انخفاض درجات الحرارة في مساحة شاسعة من البلاد.
وقالت الهيئة "لتوضيح مدى قوة هواء القطب الشمالي، فإن أكثر من 95 مليون مواطن مشمولون"، بالتحذيرات اعتبارًا من منتصف هذه الليلة.
ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية هناك أن تصل برودة الرياح إلى سالب 57 درجة مئوية.
وفي ولاية أيوا، أوقفت عاصفة ثلجية قوية الحملات الانتخابية، بعدما ألغى الجمهوريون الذين يتنافسون على الترشح للرئاسة العام الحاليّ فعاليات كانت مقررة يوم بسبب سوء الأحوال الجوية.
وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية في نشرتها يوم الأحد، أن كتلة هوائية باردة من القطب الشمالي ضربت الولايات المتحدة قادمة من كندا، ما أدى إلى انخفاض درجات الحرارة في مساحة شاسعة من البلاد.
وقالت الهيئة "لتوضيح مدى قوة هواء القطب الشمالي، فإن أكثر من 95 مليون مواطن مشمولون"، بالتحذيرات اعتبارًا من منتصف هذه الليلة.
أدنى مستويات الحرارةوقد تشهد ولايات مونتانا وساوث داكوتا ونورث داكوتا أدنى المستويات في انخفاض الحرارة بالولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة.
ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية هناك أن تصل برودة الرياح إلى سالب 57 درجة مئوية.
وفي ولاية أيوا، أوقفت عاصفة ثلجية قوية الحملات الانتخابية، بعدما ألغى الجمهوريون الذين يتنافسون على الترشح للرئاسة العام الحاليّ فعاليات كانت مقررة يوم بسبب سوء الأحوال الجوية.