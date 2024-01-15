الخارجية الأمريكية تشيد بجهود السعودية في مكافحة الإرهاب

ياسر رشاد - القاهرة - أشادت الخارجية الأمريكية بجهود السعودية حيال رفع المعايير والتدابير واستخدام التقنيات والوسائل والأدوات الحديثة في المجال الأمني وبخاصه في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، ورفع المعايير الأمنية والدولية لجواز السفر السعودي، ومراقبة المنافذ الحدودية، وقوائم المسافرين في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، ومحاربة خطابات الإرهاب والتطرف والكراهية، وسن القوانين التي تجرم هذه الأفعال، بالإضافة إلى نشر الوسطية والتسامح عبر مؤسسات حكومية وغير حكومية في المملكة منها مراكز اعتدال والإصلاح والتأهيل والحرب الفكرية ورابطة العالم الإسلامي.

وتطرقت الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي عن مكافحة الإرهاب لعام 2022م إلى الدور الفعال للمملكة على الصعيدين الدولي والإقليمي في دعم المبادرات الدولية والإقليمية في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله ونبذ التطرف وخطاباته وذلك من خلال مشاركة المملكة في عضوية عدد من المنظمات مثل مجموعة العشرين والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي العسكري ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب.

كما أشار التقرير إلى انخفاض الهجمات الإرهابية في المملكة بشكل ملحوظ.