الفيفا يعلن جوائز "الأفضل" في عام 2023.. ميسي أفضل لاعب

وشهد الحفل فوز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب، والتي اعتبرت مفاجئة، نظرا لترشيح نجم مانشستر سيتي أيرلنج هالاند بقوة للجائزة، كما فاز مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا بجائزة أفضل مدرب.

يما يلي النتائج الكاملة للجوائز، ولقطات للفائزين بالحفل..

جائزة أفضل لاعب

الفائز بالجائزة: ليونيل ميسي

تسلم الجائزة تيري هنري، الذي تولى تقديم الحفل، وهو زميل ميسي السابق في برشلونة، نظرا لعدم حضور ميسي الحفل

تكريم خاص تم تكريم 3 من أساطير كرة القدم العالمية الذين رحلوا مؤخرا، السير تشارلتون أسطورة الكرة الإنجليزية، وماريو زاغالو أسطورة الكرة البرازيلية، ومؤخرا فرانس بيكنباور أسطورة الكرة الألمانية.

جائزة أفضل جمهور مشجع نادي أتلتينكو الأرجنتيني هيوجو دانيال، الذي حضر مباراة الدرجة الأولى الأرجنتيني برفقة ابنه الرضيع

تكريم خاص



البرازيلية مارثا، التي تعتبر أسطورة الكرة النسوية في البرازيل، وتم الإعلان عن إطلاق جائزة أفضل هدف للسيدات وستحمل اسم مارثا بدءا من النسخة المقبلة.

جائزة الفيفا للروح الرياضية

منتخب البرازيل، وذلك نظير ارتدائه القمصان السوداء للتضامن مع لاعبه فينيسيوس جونيور بعد تعرضه للعنصرية في الملاعب الإسبانية

أفضل حارس مرمى

إيدرسون، حارس مرمى مانشستر سيتي

أفضل حارسة مرمى

ماري إيربس، حارسة مرمى المنتخب الإنجليزي ومانشستر يونايتد

أفضل مدرب فريق سيدات

سيرينا ويجمينز

تشكيل فيفا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: جون ستونز، كايل والكر، روبن دياز

الوسط: برنانردو سيلفا، جود بلينجهام، كيفين دي بروين.

الهجوم: أيرلينج هالاند، كيليان مبابي، ليونيل ميسي، فينسيوس جونيور

جوارديولا افضل مدرب

فاز المدرب الإسباني ومدرب مانشستر سيتي الإنجليزي بيب جوارديولا بجائزة أفضل مدرب لفريق رجال في 2023