دخول 227 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت الوحدة الإسرائيلية لتنسيق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية إن 227 شاحنة مساعدات إنسانية تم تفتيشها ونقلها إلى قطاع غزة أمس الأول، منها 111 شاحنة عبر معبر رفح البري من مصر و116 شاحنة عبر معبر كرم أبوسالم من إسرائيل. وتؤكد المنظمات الإنسانية أن حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة لا تكفي احتياجات سكان القطاع الذي يعانون من أزمة إنسانية شديدة جراء الحرب.



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