دخول 227 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة

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وتؤكد المنظمات الإنسانية أن حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة لا تكفي احتياجات سكان القطاع الذي يعانون من أزمة إنسانية شديدة جراء الحرب.
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