انت الان تتابع خبر بينهم رونالدو وهنري.. أشهر 5 قصص خيانات لنجوم كرة القدم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وانفصل ووكر عن زوجته آني كيلنر بعدما تم اكتشاف وجود عائلة سرية للدولي الإنجليزي وأبناء من لورين غودمان، التي أنجب منها طفلين أحدهما ولد عمره 3 سنوات، بجانب بنت لم تتجاوز الـ5 أشهر.

ووكر، الذي كان قريباً من الانتقال إلى بايرن ميونخ الألماني في صيف 2023، كان يزور عائلته الثانية خلسة وبشكل سري ويقدم هداياه من معدات كرة القدم للابن المجهول، ويرافقهم في رحلات.



كل هذه الصدمات أجبرت آني كيلنر على طلب الانفصال عن اللاعب الإنجليزي الذي لم يكشف بعد عن الكثير من التفاصيل من جانبه بشأن عائلته السرية.

لكن قبل ووكر ظهرت حالات خيانة كان أبطالها نجوم كرة قدم كبارا وأصحاب سمعة فنية رفيعة.

كريستيانو رونالدو

ارتبط اسم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي الحالي، والهداف التاريخي لريال مدريد الإسباني، بعارضة الأزياء الروسية الشهيرة إيرينا شايك في عام 2010.

وقيل في عام 2011 إن رونالدو وإيرينا سيرتبطان بشكل رسمي، لكن بعد ذلك أشيع الكثير عن خيانة اللاعب البرتغالي لعارضة الأزياء الحسناء.

ونشرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية آنذاك تصريحات لعارضة برازيلية تدعى أندريسا أوراغ، تدعي أن رونالدو حاول الاتصال بها، وأنهما قضيا ليلتين معاً في عام 2013 قبل أيام قليلة من خسارة ريال مدريد الشهيرة وقتها 1-4 أمام بروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا.

بعدها حدث الانفصال بين البرتغالي والروسية، لكن شايك صرحت لاحقاً بأنها تريد الارتباط بشخص صادق، في إشارة اعتبرها البعض دليلا على تعرضها للخيانة من "الدون".

واين روني

يبقى واين روني، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق وهدافه التاريخي، وثاني أفضل هدافي منتخب إنجلترا، من أشهر الخائنين في تاريخ كرة القدم العالمية.

خيانات روني لزوجته كولين ماكلوغلين يعود تاريخها لسنوات طويلة، تمتد إلى سنوات المراهقة قبل انتقاله لمانشستر يونايتد من إيفرتون في 2004.

وفضح روني بسبب علاقات عاطفية مع عاملات مساج، وبعد زواجه بسنوات قالت صحيفة "تليغراف" البريطانية إن روني كان يدفع الأموال من أجل ممارسة الجنس مع فتيات ليل.

وقد اشتكت زوجة روني كثيراً من خياناته لكنها كانت تحاول أغلب الوقت أن تبقي هذه القصص بعيدة عن أعين وسائل الإعلام.

فرانك ريبيري

النجم الفرنسي فرانك ريبيري، جناح بايرن ميونخ الألماني السابق، هو الآخر من النجوم الذين ارتبط اسمهم بالخيانة.

ورغم أن ريبيري تزوج على غرار روني، في سن مبكرة عام 2004 من السيدة وهيبة، فإن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية كشفت في عام 2009 عن وجود علاقة بينه وبين زاهيا ديهار.

وقد سافرت ديهار إلى ريبيري في 2009 وقت كان يلعب في بايرن ميونخ، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الشهيرة، لعمل علاقة مع اللاعب ومواطنه وزميله في منتخب فرنسا كريم بنزيما.

ورغم توجيه تهمة دفع أموال لفتاة أقل من السن القانونية، 18 سنة، فإن عدم إثبات أن المال كان مقابل الجنس نفى التهمة.

البرازيلي رونالدو

الظاهرة البرازيلية رونالدو لاعب برشلونة وميلان وإنتر ميلان وريال مدريد السابق، المتوج بكأس العالم 2002 مع السيليساو، ارتبط اسمه أيضاً بالخيانة.

عام 2008 خان رونالدو، الذي كان في نهاية مسيرته الكروية وقتها، خطيبته ماريا بياتريز من خلال مواعدة 3 فتيات ليل بحسب ما نشرت صحيفة "كومبليكس".

لكن القصة كانت صادمة للغاية لبطل مونديال 2002، بعدما اكتشف أن الفتيات الثلاث ما هن إلا رجال خدعوه، وأحدهم هدده بفضح القصة كلها للإعلام حال عدم حصوله على 30 ألف دولار أمريكي.

إلا أن خطيبة رونالدو بعد علمها بهذه القصة المريبة لم تنفصل عنه أو تعاقبه على جريمة الخيانة، لكن ظهور القصة لوسائل الإعلام أثر سلبياً على سمعته.

تييري هنري

نجم وأسطورة أرسنال الإنجليزي ومنتخب فرنسا، تييري هنري، هو أحد من وقعوا في شرك الخيانة والفضائح هو الآخر.

وتعود القصة إلى عام 2007، وتحديداً بعد 6 سنوات من مقابلة الغزال الفرنسي لزوجة المستقبل، كلاري ميري.

وقتها نشرت "ديلي ميل" أن هناك علاقة تجمع مهاجم منتخب فرنسا مع عاملة ماكياج، لتكتشف ميري وجود رسائل على هاتف هنري لفتاة أخرى، لتنتهي القصة بانفصال بطل مونديال 1998 عن زوجته ودفعه مبلغ 8 ملايين جنيه إسترليني.

