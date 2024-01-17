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الكرملين: العمل مستمر على اندماج السعودية مع دول تكتل بريكس

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين" تواصل العمل على عملية اندماج ضمن إطار تكتل بريكس الاقتصادي، بحسب ما ذكره موقع سبوتنك الإخباري الروسي.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأمر مع الأمير خلال زيارته الأخيرة إلى العاصمة السعودية الرياض.

وذكر بيسكوف خلال إحاطته الصحفية: "العمل على اندماج المملكة العربية السعودية مع دول بريكس مستمر، ونحن نعتبره مهمًا للغاية".

كان تكتل بريكس أعلن في أغسطس الماضي موافقته على انضمام دول مصر، والسعودية، والإمارات، وإيران، وإثيوبيا، والأرجنتين إلى عضوية المجموعة، وذلك اعتبارا من أول يناير 2024.

ويأتي ذلك في إطار العمل على توسيع المجموعة، التي تستهدف التعاون الاقتصادي بعيدا عن الهيمنة الغربية وسيطرة الدولار، والتي كانت تضم قبل هذا القرار روسيا، والصين، والبرازيل، والهند، وجنوب أفريقيا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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