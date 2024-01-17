انت الان تتابع خبر السفير الإماراتي: نعمل على إعادة بناء "مستشفى الشيخ زايد" وسط بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وزارة التخطيط في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، محمد علي تميم، استقبل اليوم الأربعاء، السفير الإماراتي لدى العراق سالم عيسى القطام الزعابي، والوفد المرافق له".وأضاف البيان، أن الزعابي قدم لتميم "دعوة رسمية من الإمارات للمشاركة في قمة الحكومات التي ستعقد في دبي للمدة من 12-14 شباط المقبل"، مبيناً أنه "جرى خلال اللقاء، بحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وسبل تطويرها".

وأبدى الزعابي بحسب البيان، "حرص بلاده على دعم جهود العراق في المجالات التنموية، واستعداد الشركات الإماراتية للاستثمار في الانشطة الاقتصادية المختلفة لا سيما في مجال استخدامات الطاقة النظيفة والمتجددة"، كاشفاً عن "العمل على إعادة بناء مستشفى الشيخ زايد وسط بغداد ليكون أحد المستشفيات الكبيرة في العاصمة وبسعة 300 سرير".

