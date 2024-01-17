شكرا لقرائتكم خبر السيسي يحذر من خطورة التصعيد العسكري في المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس ضرورة نزع فتيل الوضع المتأزم الحالي من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بما يضمن تخفيف الأزمة الإنسانية بالقطاع، محذرا من خطورة التصعيد العسكري في المنطقة على أكثر من جبهة.

وأشار استقبال وزير خارجية اليونان جورج جيرابتريتيس، أهمية العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، مشيدا بالتنسيق والتعاون بين الجانبين في مختلف الموضوعات، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال الآلية الثلاثية مع قبرص.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي في بيان نشر على موقع «فيسبوك»، أن وزير خارجية اليونان أكد حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في كافة المجالات، وهو ما ثمنه الرئيس المصري.

وأشار أن اللقاء تناول الأوضاع الإقليمية المتوترة، حيث أكد السيسي أن مصر ستستمر في بذل كل الجهود الممكنة لتقديم الدعم لأهالي القطاع وإغاثتهم، والعمل على تهدئة الموقف.