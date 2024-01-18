مسؤولون اميركيون: نتانياهو رفض عرضا سعوديا لتطبيع العلاقات بعد الحرب

أفاد 3 مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى، بأن "رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، رفض عرضا من ولي العهد السعودي لتطبيع العلاقات بعد الحرب الدائرة حاليا في غزة".

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن المسؤولين الأميركيين، أن "عرض ابن سلمان لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، جاء كجزء من اتفاقية إعادة إعمار غزة بشرط موافقة إسرائيل على توفير طريق لإقامة دولة فلسطينية".

جاء العرض السعودي خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأخيرة إلى المنطقة، التي استهدف منها تقديم اقتراح عربي موحد لنتنياهو لمرحلة ما بعد الحرب.

كان بلينكن، قد صرح في مقابلة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إنه "كي يتم تطبيع علاقات السعودية مع إسرائيل، عليك حل القضية الفلسطينية"، وأضاف أن "الدول العربية تقول إننا لن ندخل في عملية إعادة بناء غزة ثم تسوى بالأرض مرة أخرى خلال عام أو 5 أعوام، ثم يطلب منا إعادة إعمارها مرة أخرى".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، يوم الأحد الماضي، أنه دعا وزراء خارجية الدول العربية وإسرائيل ورئيس جامعة الدول العربية إلى بروكسل، لإجراء محادثات حول الأزمة في قطاع غزة على هامش اجتماع المجلس الوزاري للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، في 22 يناير/ كانون الثاني.