الرئيس الإسرائيلي: التطبيع الكامل مع السعودية مفتاح لخروج المنطقة من الحرب إلى أفق جديد

اعتبر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، أنّ "خيار التطبيع الكامل مع السعودية مفتاح للقدرة على الخروج من الحرب إلى أفق جديد، المنطقة لا تزال حساسة وهشة، والأمر سيستغرق وقتًا، ولكن أعتقد أن هناك فرصة للتحرك إلى الأمام نحو مستقبل أفضل للمنطقة".

ولفت، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس" في سويسرا، إلى "أنني أشجع جميع الجهات على مناقشة خيار التطبيع مع السعودية، وأعتقد أنّه سيكون علامة فارقة، وسيتبع خطى شجاعة من دول أخرى مثل مصر والأردن ودول اتفاقيات أبراهام مثل الإمارات والمغرب والبحرين".

و صرّح 3 مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى بأن "رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، رفض عرضًا من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتطبيع العلاقات بعد الحرب الدائرة حاليا في غزة".

ونقلت "إن بي سي نيوز" عن المسؤولين الأميركيين، الذين لم يتم الكشف عن هويتهم، أن "عرض بن سلمان لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، جاء كجزء من اتفاقية إعادة إعمار غزة بشرط موافقة إسرائيل على توفير طريق لإقامة دولة فلسطينية".