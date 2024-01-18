بخاري بحث والسفير الفرنسي في التطورات لبنانيا واقليميا

إستقبل السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو حيث بحثا في أبرز التطورات السياسية التي تشهدها الساحتين اللبنانية والإقليمية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لإنجاز الإستحقاق الرئاسي بأسرع وقت، ليستطيع لبنان الخروج من أزماته المختلفة، في ظل التطورات الحاصلة في المنطقة، واستعراضا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

من جهته، استقبل سفير مصر في لبنان علاء موسى، السفير السعودي حيث تباحثا في تطورات الأوضاع الاقليمية والاستحقاقات السياسية في لبنان. وتناول اللقاء "تبادل الرؤى وتنسيق المواقف المصرية السعودية تجاه لبنان الشقيق، والبحث في سبل الإعداد الجيد للاجتماع المقبل للجنة الخماسية"،

وأكد موسى، "حرص بلاده على توحيد الجهود العربية الرامية لإنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان في أسرع وقت، بوصف ذلك السبيل الوحيد لضمان استقرار لبنان الشقيق والشروع في تنفيذ الإصلاحات اللازمة لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية".