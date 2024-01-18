إعلام أمريكي: نتنياهو رفض اقتراح بايدن بالتطبيع مع السعودية مقابل قيام دولة فلسطين

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو رفض اقتراح الرئيس الأمريكى جو بايدن بالتطبيع بين إسرائيل والسعودية مقابل قيام دولة فلسطين، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية .

من ناخية أخرى، يرى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، أن تطبيع العلاقات مع السعودية هو مفتاح الخروج من الحرب إلى أفق جديد، حسبما ذكرت "بي بي سي".

وأكد هرتسوج، في مؤتمر دافوس الاقتصادي، على حق بلاده في الدفاع عن نفسها، وادعى أنه لا ينكر المأساة الإنسانية في غزة وأنه يصلى من أجل أن تصل الأدوية المرسلة لغزة في إطار اتفاق قطري فرنسي إلى الرهائن.

وأضاف أن المجتمع الدولي لا يرسل بالكامل الـ 400 شاحنة يوميًا من المساعدات الإنسانية التي تستطيع إسرائيل فحصها.