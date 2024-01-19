عقوبات أميركية على شركة شحن في الإمارات لانتهاكها الحد الأقصى لسعر النفط الروسي

اعلنت وزارة الخزانة الأميركية إنها فرضت عقوبات على شركة شحن مقرها الإمارات لانتهاكها الحد الأقصى المفروض لسعر صادرات النفط الخام الروسية والبالغ 60 دولارا للبرميل في أول إجراء تنفيذي من نوعه هذا العام.

وذكرت الوزارة في بيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض العقوبات على شركة "هينيسي هولدنغز"، التي قال إنها المالك المستفيد من 18 ناقلة استحوذت عليها في أواخر عام 2022.

وأضافت أنها رصدت في السابق نقل السفينة أتلانتيكا نفطا خاما من أصل روسي بسعر يزيد على الحد الأقصى البالغ 60 دولارا للبرميل بينما تستخدم مزود خدمات بحرية مقره الولايات المتحدة.

وفرضت مجموعة السبع الحد الأقصى لسعر النفط الخام الروسي في كانون الأول 2022 بهدف تقليل إيرادات روسيا التي تستخدمها في حرب أوكرانيا ولم تعد تسمح بالتأمين والخدمات الأخرى التي يقدمها الغرب إلا للشحنات التي تقل أسعارها عن 60 دولارا للبرميل.

ويمنع هذا الإجراء شركة هينيسي فعليا من إجراء معاملات قائمة على الدولار.