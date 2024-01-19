انت الان تتابع خبر قد يغيب لشهرين.. إصابة صلاح بكأس افريقيا تهز ليفربول والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وغادر صلاح مباراة منتخب بلاده أمام غانا في كأس إفريقيا 2023 قبل نهاية الشوط الأول ممسكا بفخذه الأيسر من الخلف والتي دائما ما يقوم بها اللاعبون لدى تعرضهم لإصابات أو أحمال زائدة في العضلة المذكورة.وتحدث فيتوريا عن إصابة نجمه قائلا بعد اللقاء: "لا نعلم إصابته بعد ونتمنى أن تكون غير خطيرة. إصابته جاءت في وقت صعب لأننا اضطررنا إلى إجراء تبديلين في الشوط الثاني. لا أعتقد أنها خطيرة لكن لنرى".

كما أبدى الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول قلقه لدى الإصابة خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة فريقه في الدوري الإنجليزي، وأوضح: "تحدثت مع صلاح الليلة الماضية وسألته عن الإصابات وأعلم أنه بحاجة إلى مزيد من التقييم والاختبارات. صدمت عندما شاهدتها في البداية لأنه بدا لي وكأن شيئا ما تدخل عليه وأسقطه. إصابات عضلة الفخذ الخلفية تأتي بطرق مختلفة وقال إنه شعر بها".

وأضاف: "جميعنا نعلم كيف أن صلاح لا يسقط بسهولة لذلك فلننتظر. سيخضع للأشعة فوق الصوتية والرنين المغناطيسي، لكن من المبكر الحديث عن ذلك الآن".

وبحسب "ذا أثليتك" الأميركية فإنه "في حال كانت إصابة صلاح هي تمزق من الدرجتين الأولى والثانية فإنه قد يغيب من 3 إلى 8 أسابيع".

ورجحت مصادر تابعة لـ "ليفربول إيكو" الصحيفة المقربة من النادي الإنجليزي أن "النجم المصري يشكو من إصابة على مستوى الظهر وليست العضلة الخلفية مضيفة أنها لم تكن سيئة جدا".

