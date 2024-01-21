تساءل النّائب جميل السيد، "لماذا الهجوم على أميركا؟!"، مشيرًا إلى أنّه "مع أنّ الظّروف الدّاخليّة والخارجيّة اليوم غير مؤاتية لانتخاب رئيس للجمهوريّة، تتصاعد وتتلاقى تصريحات حزبَي "القوّات اللّبنانيّة" و"الكتائب اللّبنانيّة" والتّيّار العوني ضدّ رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، فما هو سبب هذا التّوتّر؟".
وأوضح، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ "ببساطة، معظم هؤلاء يظنّون أنّ أيّ تسوية خارجيّة لتهدئة الوضع في جنوب لبنان، ستشمل ضمانات لـ"حزب الله"، من بينها أن يكون رئيس الجمهوريّة حليفًا له. وهؤلاء قد يكونون على حقّ في ظنّهم، خاصّةً أنّ الوسيط الّذي يعمل على التّسوية في الجنوب هو الأميركي، وهم يخشون أن يضغط هذا الوسيط عليهم ليقبلوا بسليمان فرنجية، إذًا صريخهم هذا موجّه إلى أميركا وليس إلى "حزب الله" وفرنجيه!".
وسأل السيّد "هل يستطيع هؤلاء أن يرفضوا قرار أميركا ومعظمهم تابعون لها؟! بالتأكيد كلّا… بالطّبع "التيار الوطني الحر" ليس في هذا التّصنيف، ولكن عندما يجدُّ الجَدّ، سيكون التّيّار بين رفْع السّعر أو المقاطعة"، لافتًا إلى أنّ "بانتظار تلك التّسوية إذا حصلَت، مسموح للجميع عندنا هذه العنتريّات الكلاميّة على أميركا في الوقت الضّائع".
ورأى أنّ "وحدَه النّائب السّابق وليد جنبلاط هادئ ويمشي بين النّقط، لأنّه حفَظَ الدّرس جيّدًا من الماضي القريب والبعيد، والآخرون يكرّرون أنفسهم ولم يتعلّموا شيئًا".
كانت هذه تفاصيل خبر السيد عن تصريحات "القوات و"الكتائب" و"التيار" ضد فرنجية للرئاسة: صريخهم موجّه إلى أميركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.