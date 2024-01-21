صحيفة أمريكية: حمـ.اس تمتلك ذخائر تكفي لضرب إسرائيل عدة أشهر مقبلة

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن تقديرات استخبارية أمريكية أشارت إلى أن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، لا تزال تمتلك ذخائر تكفي لضرب إسرائيل عدة أشهر مقبلة.

وتقول الصحيفة، نقلا عن مسئولين إسرائيليين، إنه رغم الحملة الجوية والبرية في غزة، فإن "هدف تدمير حماس لم يتحقق".

واعترف المسئولون الإسرائيليون بأنه على الرغم من الحملة الجوية والبرية العدوانية داخل غزة والتي أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين، "فإنهم لم يحققوا هدفهم المتمثل في تدمير حماس."

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن القوات الإسرائيلية قتلت ما بين 20 بالمئة إلى 30 بالمئة من مقاتلي حماس، وفقا لتقديرات وكالات الاستخبارات الأمريكية، وهي حصيلة أقل من هدف إسرائيل المتمثل في تدمير الحركة.

وبالرغم من أن حماس تكبدت آلاف الضحايا، وفقا للتقييمات الأمريكية والإسرائيلية، إلا أنها "تهدف ببساطة إلى البقاء على قيد الحياة في هذا الصراع"، بحسب ما قال مسئولون عسكريون إسرائيليون حاليون وسابقون.