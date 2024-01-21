مطلوب أفكار خارج الصندوق.. طلب برلماني بخطوات جديدة لجذب أكبر عدد من السياح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قالت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، إن السياحة في مصر مصدر أساسي للدخل القومي، ولا شك أن السياحة تأثرت بشكل كبير بسبب الأحداث المختلفة في المنطقة .

وطالبت عضو مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، أثناء الجلسة العامة للشيوخ خلال طلب المناقشة العامة المقدم لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحقيق التنمية السياحية المستدامة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموروث الثقافي من جانب وبين تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية للدولة من جانب آخر، بضرورة وجود خطوات وأفكار جديدة، ومقترحات خارج الصندوق كي يتم جذب أكبر عدد ممكن من السياح.

وأشارت خطاب إلى أن ما يحدث في المنطقة وله تأثيرات سلبية على مصر يستدعي من وزارة السياحة أن تتحرك وبأقصى سرعة لوضع استراتيجية ترويجية ويكون لديها تخطيط شامل للترويج للمقاصد السياحية في مصر، ويتم العمل من خلالها على عناصر كثيرة للجذب السياحي .

وتابعت خطاب: نسمع كثيرًا عن مبادرات مختلفة لوزارة السياحة لجذب السياح، قائلةً: محتاجين نعرف المبادرات دي اتعملت إزاي؟ وإيه مردودها؟ واستفدنا منها أم لا؟

وطالبت النائبة بعدة نقاط لتنشيط السياحة؛ أولاً: أن هيئة تنشيط السياحة لابد أن يكون لديها خطة للترويج لعدد كبير من الأشكال والأنماط السياحية الجاذبة للاستثمار.

وطالبت خطاب أيضًا بضرورة استغلال حدث كبير؛ مثل افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي سيتم افتتاحه قريبًا، مشيرةً إلى ضرورة الترويج له؛ خصوصًا أنه من أكبر المتاحف الأثرية على مستوى العالم، قائلةً: "لو اشتغلنا عليه كويس؛ هيكون عنصر جذب سياحي مهم جدًّا، فلازم نعرف خطة الوزارة في هذه النقطة تحديدًا، وشغالين عليها ازاي؟".

وطالبت النائبة، في ما يخص ملف الغرف الفندقية، بمعرفة جهود الحكومة ووزارة السياحة في هذا الملف وماذا فعلنا كي نصل إلى أقصى طاقة استيعابية؟

واختتمت خطاب حديثها بالتشديد على ضرورة أن يكون هناك مزيد من التيسيرات في ما يتعلق بالحصول على التأشيرات السياحية، وضرورة خلق أسواق جديدة وتشجيع السياحة العربية.