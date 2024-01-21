أعلنت كشافة الرسالة الإسلامية إصابة أحد مسعفيها جهاد سعد بإصابة بالغة داخل سيارة "رابيد" كانت محاذية للسيارة التي استُهدفت بغارة كفرا، والتي أدّت أيضاً إلى سقوط أربعة جرحى آخرين بينهم امرأة بحالة خطرة.

كانت هذه تفاصيل خبر كشافة الرسالة: إصابة مسعف كان متواجداً في "رابيد " نتيجة الغارة الإسرائيلية على سيارة في بلدة كفرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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