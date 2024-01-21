الجامعة العربية تطالب بوقف إطلاق النار والتهجير القسري بقطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد السفير د. خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية أن جامعة الدول العربية تتابع باهتمام كبير القضايا السياسية الإقليمية والدولية، وأشير هنا إلى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والأحداث الدامية في قطاع غزة، حيث ندعو إلى ضرورة وقف إطلاق النار على نحو فوري وشامل وحماية المدنيين بخطوات ملموسة ووقف كافة أعمال العنف والتهجير القسري وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وفق آلية مستدامة وسريعة واضحة، وضرورة التزام أي ترتيب حول مستقبل ومصير فلسطين لمبدأ حكم فلسطين من قبل الفلسطينيين.

وأضاف السفير المنزلاوي خلال مشاركته في أعمال الدورة ١٩ لحركة عدم الانحياز التي عقدت في كمبالا إلى ضرورة المطالبة بتحرك المجتمع الدولي بشكل حثيث، وخاصةً الدول ذات التأثير، أن تلعب دوراً بناءً بشكل موضوعي وعادل وعلى مجلس الأمن الدولي الإصغاء إلى نداءات الدول العربية والإسلامية ويتخذ إجراءات ملزمة في هذا الصدد، والتأكيد على أن حل الدولتين يظل الأساس لأي ترتيبات مستقبلية تخص مصير فلسطين في قطاع غزة والضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية)، وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة.

وأكد أن جامعة الدول العربية تؤيد بشكل كامل الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية، وخرق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، وأتطلع إلى حكم عادل يوقف هذه الحرب العدوانية ويضع حداً لنزيف الدم الفلسطيني، وستتابع الجامعة المسار القانوني للدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، والاستعداد لتقديم الدعم المطلوب فيما يخدم القضية ويعزز الموقف الفلسطيني ويمهد الطريق أمام محاسبة كافة المسئولين الإسرائيليين المتورطين في جريمة الإبادة.

شهداء وإصابات جراء قصف إسرائيلي في غزة وخان يونس

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي متواصل على مناطق متفرقة من قطاع غزة، تركز في مدينتي غزة وخان يونس.

وأفاد شهود عيان، بسماع صوت انفجار ضخم هز المنطقة الجنوبية في جباليا شمال قطاع غزة، تزامنا مع استهداف مدفعية الاحتلال عدة مناطق في جباليا البلد.

واستشهد ثلاثة أشخاص في استهداف سيارة مدنية في سوق اليرموك بمدينة غزة، كذلك استشهد وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال الحربية شقة سكنية في حي الرمال بمدينة غزة.

وقالت مصادر طبية، إن قوات الاحتلال تمنع مركبات الإسعاف من الوصول إلى المناطق التي يتم قصفها في مدينة غزة وشمالها، وتقوم باستهداف كل من يقترب، خاصة في حي الشيخ رضوان والنصر وغيرها.

واستشهد شخصان في قصف إسرائيلي استهدف منطقة الحكر في دير البلح وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال شن الغارات وتدمير المنازل في مدينة خان يونس، والمناطق الشمالية والشرقية، تحديدا في القرارة وعبسان، مع تصاعد سحب الدخان في البلدة.

وأفادت مصادر بقطاع الدفاع المدني في غزة، بأن طيران الاحتلال الحربي شن غارات متواصلة على مدينة خان يونس، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من الأشخاص، بالتزامن مع إطلاق قوات الاحتلال، قنابل دخانية وقذائف مدفعية، في منطقة حي المنارة جنوبي شرق خان يونس.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا خلف مسجد الألباني في محيط الحي النمساوي غرب خان يونس.

واستشهد الصحفي كرم أحمد أبو عجيرم (25 عاما) (صحفي حر) جراء قصـف إسرائيـلي لمنزله في منطقة عبسان الكبيرة شرق خان يونس.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى نحو 25,105 شهداء، و62,681 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات ولا يمكن الوصول إليهم.