أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "‏دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردا على الاعتداءات الاسرائيلية التي استهدفت القرى والمدنيين اللبنانيين وآخرها استشهاد المواطنة السيدة سمر السيد في غارة على بلدة كفرا استهدف ‏‏‏‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عصر يوم الأحد 21-01-2024 مستوطنة أفيفيم بالأسلحة الصاروخية ما أدى الى اصابة احد المنازل وسقوط من كان بداخله بين قتيل وجريح".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا مستوطنة أفيفيم ردا على الاعتداءات الاسرائيلية بحق المدنيين وآخرها استشهاد المواطنة سمر السيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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