المالكي يؤكد ضرورة إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي، اليوم الأحد، ضرورة إنهاء العدوان الإسرائيلي وفتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات لغزة.

وذكر المكتب الإعلامي للمالكي في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن نوري المالكي استقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانسكي، حيث استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين ، فضلا عن تصاعد التوترات في المنطقة وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وأشار المالكي إلى أهمية تعزيز علاقات الصداقة والتعاون، والمضي في إدامتها وتطويرها بما يخدم مصالح الشعبين، مؤكدا ضرورة تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين لا سيما اتفاقية الإطار الاستراتيجي بما تنسجم مع أهمية المرحلة الراهنة.

ونوه المالكي بالأزمات الكثيرة التي تواجه المنطقة لاسيما الأحداث في فلسطين المحتلة ولبنان والبحر الأحمر وشمال سوريا والعراق، داعيا إلى سرعة التحرك لتخفيف حدة التوتر وإنهاء الهجمات المتبادلة التي قد تنذر باتساع الحرب.

بدورها، جددت السفيرة الأمريكية دعم بلادها لاستقرار العراق، مؤكدة الاستمرار في مواصلة الحوارات بين البلدين من أجل تعزيزِ مشاريع الشراكة في مختلف القطاعات المهمة والحيوية.