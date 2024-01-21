اجتماع وزاري أوروبي في بروكسل الإثنين على أجندته "حل الدولتين"

يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الإثنين، في العاصمة البلجيكية بروكسل، وعلى أجندتهم حل الدولتين رغم تصريح رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو بأنه "يعارض إقامة دولة فلسطينية".
كما سيجتمع الوزراء الأوروبيون مع وزراء خارجية إسرائيل وفلسطين ومصر والأردن والمملكة العربية السعودية والأمين العام للجامعة العربية، في بروكسل غدًا الإثنين.
ومن المنتظر أن يتم خلال الاجتماع، الذي يعد الأول لوزراء خارجية الاتحاد لهذا العام، مناقشة التحضيرات لعقد مؤتمر دولي للسلام من أجل حل الدولتين في الشرق الأوسط خلال الأشهر المقبلة.
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