الطالب كريم الحلبي حصل على أعلى معدل ذكاء في اختبار شمل مرشحين من 113 دولة

حصل الطالب اللبناني كريم الحلبي على أعلى معدل ذكاء 285/300 في اختبار شمل مرشحين من 113 دولة، والدرجة الثانية كانت 260/300 لطالب روسي والدرجة الثالثة كانت 240/300 لطالب ياباني والرابعة 230/300 لطالب ألماني.

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