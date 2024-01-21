شكرا لقرائتكم خبر «الرئاسي اليمني» يدعو العالم لتصنيف الحوثيين كإرهابيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا مجلس القيادة الرئاسي في اليمن دول العالم إلى الانضمام إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وإصدار المزيد من العقوبات ضد جماعة الحوثي، بعد تصنيفها منظمة إرهابية.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، مع أعضاء المجلس، عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، عبدالله العليمي، عثمان مجلي، بينما غاب بعذر عضو المجلس فرج البحسني.

وأعرب المجلس عن تطلعه إلى مزيد من العقوبات ضد الحوثي، والتنفيذ الجماعي لقرارات الشرعية الدولية بشأن حظر الأسلحة، كأفضل خيار سلمي لجلب السلام والاستقرار الذي يستحقه الشعب اليمني.

وأشار إلى تداعيات الهجمات الحوثية على خطوط الملاحة الدولية، ونهجها المستميت من أجل عسكرة المياه الإقليمية، ومضاعفة الأعباء الاقتصادية، وتكاليف التأمين والشحن البحري، والسلع الأساسية، والإضرار بالسيادة الوطنية، ومصالح الشعب اليمني.

ووجه المجلس في هذا الصدد، الحكومة اليمنية باتخاذ الإجراءات المنسقة مع مختلف الجهات للحد من التداعيات المعيشية للهجمات الحوثية على سفن التجارة العالمية، التي تنذر باختناقات حادة في سلاسل إمداد السلع الأساسية، والواردات الغذائية والدوائية المنقذة للحياة.

وصعدت ميليشيات الحوثي من هجماتها على السفن في البحر بموازاة التصعيد الميداني ضد الحكومة الشرعية في عدد من الجبهات بمحافظات تعز، شبوة، الضالع، الجوف وحجة وحذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني من التصعيد الخطير والمتواصل، خلال الـ 48 ساعة الماضية، في ظل تقارير ميدانية عن عمليات تحشيد متواصلة للمقاتلين والعربات والعتاد من مختلف أنواع الأسلحة والذخائر والاستحداثات في مواقع تمركز الميليشيات في مختلف الجبهات.

وأوضح أن ميليشيات الحوثي الإرهابية أقدمت على شن هجوم على مواقع الجيش الوطني في وادي حنش بالجبهة الغربية لمدينة تعز تم التصدي له، كما قامت بمهاجمة مواقع الجيش في جبهة اليتمة شرق محافظة الجوف وحاولت التقدم إلى موقع (الحرباء، وبرق الأثماد، والقذاميل، والفراس) قبل أن تتراجع على وقع ضربات أبطال الجيش بعد أن تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

من جهة أخرى قالت وزارة الدفاع البريطانية، أمس إنها ستنفق 405 ملايين جنيه إسترليني (514 مليون دولار) لتحديث نظام صاروخي تستخدمه البحرية الملكية الآن لإسقاط طائرات مسيرة معادية فوق البحر الأحمر.

إلى ذلك قال مسؤولون بالإدارة الأمريكية، «إن استراتيجية الولايات المتحدة في اليمن هي تقويض قدرات الحوثيين العسكرية للحد من إمكانية استهداف السفن في البحر الأحمر وخليج عدن»، وأضافوا لصحيفة «واشنطن بوست» «إن الاستراتيجية تستهدف إيجاد عامل ردع حتى تتمكن شركات الشحن من استئناف تسيير سفنها عبر الممرات المائية في المنطقة».

مشاهدات يمنية: