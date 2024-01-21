المخابرات السورية تعتقل متهمين بالتجسس لإسرائيل

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- بواسطة أيمن الوشواش - اعتقلت شعبة المخابرات العسكرية السورية شخصين على الأقل في حملة أمنية في منطقة المزة فيلات بالعاصمة دمشق، على خلفية الاستهداف الإسرائيلي أمس الأول ومقتل قيادات إيرانية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتقلت شعبة المخابرات العسكرية السورية شخصين على الأقل في حملة أمنية في منطقة المزة فيلات بالعاصمة دمشق، على خلفية الاستهداف الإسرائيلي أمس الأول ومقتل قيادات إيرانية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال المرصد، ومقره لندن في بيان «إن شعبة المخابرات العسكرية نفذت خلال الساعات الفائتة حملة أمنية واسعة في منطقة المزة فيلات بالعاصمة دمشق، وذلك على خلفية الاستهداف الإسرائيلي لمبنى في المنطقة».

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