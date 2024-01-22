حواط: الخيار الرئاسي الثالث "مش غلط" شرط أن يعيد للدولة هيبتها وتقديم الإصلاحات الإقتصادية

أشار النائب زياد حواط، الى أن "دور رئيس مجلس النواب نبيه بري واضح عليه فتح أبواب المجلس لإنتخاب رئيس ورغم امتناننا للخماسية لكن علينا تحقيق التفاهم الداخلي".
ولفت حواط، في حديث لـ"الجديد"، الى أن "الخيار الرئاسي الثالث "مش غلط" شرط أن يعيد للدولة هيبتها وتقديم الإصلاحات الإقتصادية".، مؤكداً أنه "على الأمم المتحدة تقديم أوراق ثبوتية بأن مزارع شبعا وغيرها من المناطق لبنانية و"أنا مقتنع بذالك".
وأضاف "نريد رئيسا لديه مشروع سيادي وإصلاحي قادر على مخاطبة المجتمع العربي والدولي ليعيد للدولة "هيبتها"، معتبراً أن "ما حصل في لجنة المال والموازنة هو عمل جبار ونجحنا بحذف العديد من الضرائب".
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