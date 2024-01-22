أكد النائب سيمون أبي رميا، أنه "يجب على الأحزاب التفكير خارج إطار مصالحها الشخصية وتغليب المصلحة الوطنية كما علينا أن لا نقع في أسر اللعبة الإقليمية".
وأشار أبي رميا، في حديث لـ"الجديد"، الى أن "اللجنة الخماسية هي في مهمة استكشافية للملف اللبناني ولا تأتي بأفكار حتى الساعة".
كانت هذه تفاصيل خبر أبي رميا: الأحزاب يجب أن تخرج من حساباتها الشخصية وتهتم بمصلحة لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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