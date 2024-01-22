أبي رميا: الأحزاب يجب أن تخرج من حساباتها الشخصية وتهتم بمصلحة لبنان

أكد النائب سيمون أبي رميا، أنه "يجب على الأحزاب التفكير خارج إطار مصالحها الشخصية وتغليب المصلحة الوطنية كما علينا أن لا نقع في أسر اللعبة الإقليمية".

وأشار أبي رميا، في حديث لـ"الجديد"، الى أن "اللجنة الخماسية هي في مهمة استكشافية للملف اللبناني ولا تأتي بأفكار حتى الساعة".