حالة الطقس اليوم في السعودية.. درجة الحرارة بالمسجد الحرام تصل لـ21

ياسر رشاد - القاهرة - نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية بالمملكة العربية السعودية تفاصيل حالة الطقس المتوقعه اليوم الاثنين الموافق 10 رجب 1445ه‍/ 22 يناير 2024م، موضحا أن اليوم يسود طقس مستقر على أغلب الانحاء.

طقس السعودية.. أمطار خفيفة في تلك المناطق



وتوقع المركز وجود فرص لهطول أمطار ولكنها تكون خفيفة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، مع توقعات لتكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

أما عن حركة الرياح السطحية، فأوضح أنها ستكون نشيطة ومثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الحدود الشمالية(رفحاء) والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة تصل الى 50 كم/ساعة على باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى اعلى من مترين ونصف على باب المندب، وحالة البحر خفيف الموج ومائج على باب المندب.

فيما أشار المركز بتقريره عن حالة الطقس اليوم أن تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

طقس المشاعر المقدسة



وأعلن المركز عبر موقعه الإلكتروني الرسمي أن درجة الحرارة العظمى في مكة المكرمة تصل إلى 34 درجة بينما درجة الحرارة الصغرى تكون 21، مع ارتفاع في الرطوبة.

فيما تشهد المدينة المنورة طقس معتدل نهارا وباردليلا، حيث تصل درجة الحرارة المتوقعة العظمى 30 والصغرى 17.

