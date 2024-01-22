تعرّض الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الشؤون الاجتماعية للقرصنة

اعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان عبر مواقع التواصل الاجتماعية، عن "تعرّض الموقع الألكتروني الخاص بوزارة الشؤون الإجتماعية للقرصنة، والعمل جارٍ على حلّ هذه المشكلة"، مؤكدة ان "هذا الموقع لا يتضمّن أي معلومات شخصيّة خاصة بالمستفيدين من برامج الوزارة".
وأمس، اعبنت مصلحة الإعلام في البرلمان اللبناني إنه "إثر تعرض الموقع الإلكتروني لمجلس النواب لمحاولة قرصنة، قامت الجهة الفنية المشرفة على إدارة الموقع وحمايته بتجميده، وهي تعمل على معالجة الأمر".
وتأتي قرصنة موقع البرلمان ووزارة الشؤون الاجتماعية بعد نحو أسبوعين على تعرض موقع بيروت للعملية نفسها من دون أن يتم الكشف حتى الساعة عن الجهة التي قامت بذلك.
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