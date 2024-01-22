النواب اللبناني يحذر من توسعات الحرب الإسرائيلية بالمنطقة

ياسر رشاد - القاهرة - حذر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري من محاولات إسرائيل لتوسيع الحرب، مشددا على الطروحات التي تريد تسويقها مرفوضة من قبل لبنان، بحسب وكالة الإنباء الروسية.

وقال بري في تصريحات صحيفة " أنبه إلى "محاولات إسرائيل لتوسيع الحرب"، معتبر أن الظرف مؤات لها ربطا مع الدعم الأمريكي والدولي المتوفر لها في حرب الابادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة".

وأكد أنه "علينا عدم السقوط في ما ترمي اليه إسرائيل، وجَرّ لبنان إلى حرب بحسب توقيتها"، مشيرا إلى أن "هذه المحاولات تتجلى في توسيع دائرة اعتداءاتها تجاه لبنان، والتي باتت تطال مناطق بعيدة عن خط الحدود، إضافة إلى استهدافها المتعمد للمدنيين، وكذلك في تهديدات ضباط العدو، والطروحات التي تريد تسويقها حول ترتيبات معينة في منطقة الحدود تصب في مصلحة إسرائيل (على شاكلة إبعاد حزب الله الى شمال الليطاني)، وهي طروحات مرفوضة من قبل لبنان".

وأضاف: "أكدت لكل الموفدين أننا متمسكون بالقرار 1701 والتزامه بتطبيقه، ووجوب إلزام إسرائيل بتطبيقه".

وكان حزب الله قد حذّر الجمعة إسرائيل من مغبة "توسعة العدوان" على الحدود مع لبنان في ظل استمرار القصف اليومي المتبادل منذ 8 أكتوبر حسبما أعلن نائب الأمين العام للجماعة الشيعية التي تدعمها إيران.

وقال الشيخ نعيم قاسم إن الحزب مستعد لـ"عدوان له بداية وليس له نهاية"، رابطا عودة الاستقرار على الحدود والمنطقة بتوقف الحرب في غزة.