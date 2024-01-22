سماع دوي انفجار بالمنطقة الصناعية شرقي العاصمة الإيرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية، اليوم الاثنين، بسماع دوي انفجار في المنطقة الصناعية في منطقة جرمسار بمحافظة سمنان شرقي العاصمة طهران.

وأشارت وسائل إعلام إيرانية رسمية إلى أنه لم يتم تحديد سبب الانفجار بعد، موضحة أنه لم يتم كذلك الإبلاغ عن ضحايا أو إصابات، بعدما توجهت فرق الإطفاء والإنقاذ إلى موقع الحادث.

وفي مطلع يناير الجاري شهدت إيران انفجارين بالقرب من قبر قاسم سليماني في مدينة كرمان الجنوبية، خلال الذكرى الرابعة لاغتياله، ما أسفر عن مقتل نحو 100 شخص.

قبل أن يعلن تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي "داعش" مسؤوليته عن التفجيرين.