وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 25295 قتيلا

اعلنت وزارة الصحة في غزة، "ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 25295 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول".

وأفادت الوزارة عن "مقتل 190 شخصاً في الساعات الـ24 الأخيرة، فيما وصل عدد الإصابات إلى 63 ألف جريح منذ بدء الحرب"، لافتة إلى أن "عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات ولا يمكن الوصول إليهم".