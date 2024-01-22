اعلنت وزارة الصحة في غزة، "ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 25295 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول".
وأفادت الوزارة عن "مقتل 190 شخصاً في الساعات الـ24 الأخيرة، فيما وصل عدد الإصابات إلى 63 ألف جريح منذ بدء الحرب"، لافتة إلى أن "عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات ولا يمكن الوصول إليهم".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 25295 قتيلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.