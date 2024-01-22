العراق يبحث مع الأمم المتحدة مكافحة الفساد والمخدرات والجريمة العابرة للحدود

ياسر رشاد - القاهرة - بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الاثنين، مع المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، غادة والي، ملفات مكافحة الفساد والمخدرات والجريمة العابرة للحدود.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، ذكرت الخارجية العراقية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - أن حسين التقى مع غادة والي المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مقر مكتب الأمم المتحدة بفيينا، وجرى بحث أهم التحديات التي تواجه العراق والمنطقة وخصوصًا في قضايا مكافحة الفساد والمخدرات والجريمة العابرة للحدود والإرهاب وبرامج مراقبة الحدود وتهريب المهاجرين.

وأشاد حسين، بجهود غادة والي وفريقها في كل من فيينا وبغداد لدعمهم العراق من خلال عدد من البرامج المنفذة، مؤكدًا على دعم العراق المستمر لمكتب الـ"UNODC" في تنفيذ الولاية المنوطة به، فيما قدم وزير الخارجية العراقي دعوة إلى "غادة والي" لزيارة العراق في الفترة المقبلة.

من جانبها، عبرت المدير التنفيذي للبرنامج عن سعادتها بهذا اللقاء والتعاون المثمر مع العراق خلال السنوات الأخيرة الماضية، مشيدة في الوقت نفسه بجهود العراق لمكافحة المخدرات والفساد وغيرها من القضايا، مؤكدة أن العراق دولة كبيرة ومهمة في المنطقة وأنهم مستمرون في دعم العراق بعدة مجالات وخصوصا في مكافحة المخدرات، كما أبدت الاستعداد التام لتطوير المختبرات الوطنية العراقية في هذا الشأن، وتقديم الخبرات التربوية والتعليمية لحماية فئة الشباب من هذه الآفة.