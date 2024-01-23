صادقت الهيئة العامة للكنيست في القراءة الأولى على تمديد سريان أحكام الطوارئ حتى 8 نيسان المقبل، والتي تتيح تمديد اعتقال المعتقلين على خلفية هجوم السابع من تشرين الأول، والأسرى الذين يعتقلهم الجيش الإسرائيلي في غزة.

كانت هذه تفاصيل خبر المصادقة بالقراءة الأولى في الكنيست على تمديد سريان أحكام الطوارئ في اسرائيل حتى 8 نيسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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