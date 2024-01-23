أمير الكويت والأمير تركي بن محمد يستعرضان العلاقات الأخوية

استقبل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في قصر بيان، اليوم، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، والوفد المرافق.

ونقل الأمير تركي بن محمد لأمير دولة الكويت، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وحمل أمير الكويت تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية.

وهنأ الأمير تركي بن محمد، أمير الكويت الشقيقة، بمناسبة توليه مقاليد الحكم، وتمنياته له بموفور الصحة وتمام العافية.

جرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها.