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ممثلين عن الحركات المسـ ـلحة الدارفورية والجيش والدعم السريع .. روسيا اليوم : ترتيبات لعقد إجتماع بين أطراف النزاع السوداني في القاهرة

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الشارقة - اميمة ياسر - أكدت مصادر خاصة لمراسلة RT في القاهرة، الترتيب لعقد اجتماع اليوم الثلاثاء في مصر، يضم عشرين ممثلا عن الحركات المسـ ـلحة الدارفورية الرئيسية والجيش السوداني والدعم السريع.

وبحسب ما أفادت به مراسلتنا، ستناقش الاجتماعات أمرين هما: "أولا، الوضع في مدينة الفاشر وإمكانية وقف إطلاق النار محليا.. ثانيا، إنشاء لجنة مشتركة بين الجهات المسـ ـلحة في دارفور لتخفيف التوتر محليا والتنسيق بينها".

وأضاف المصدر لـ RT أن منظمة "بروميديشن" وهي الجهة المنظمة للاجتماعات (منظمة فرنسية) والتي بدأت في نوفمبر الماضي مشروعا لإنشاء منصة للسلام في دارفور بدعم من وزارة الخارجية الفرنسية، للتركيز على دعم جهود الجهات الفاعلة في دارفور في ما يتعلق بوقف إطلاق نار محلي، وزيادة وصول المساعدات الإنسانية، بناء على اجتماع تحضيري عقد في" أديس أبابا" في نوفمبر الماضي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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