شكرا لقرائتكم خبر السيسي وبوتين يشهدان بناء محطة الضبعة النووية المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد الرئيسان، المصري عبد الفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، بدء صب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة للطاقة النووية.

ونقلت قناة «القاهرة» الإخبارية عن السيسي قوله «إن إنشاء محطة الضبعة النووية في مصر حدث تاريخي لبلادنا وشعبنا، مرحبا ببدء المرحلة الثانية الخاصة ببناء الوحدات الخاصة بمحطة الضبعة للطاقة النووية».

وأضاف «إن مصر تولي اهتماما كبيرا لمجالات الطاقة المختلفة لتعزيز النمو الاقتصادي»، مشيرا إلى أن محطة الضبعة النووية تفتح صفحة جديدة للعلاقات بين مصر و روسيا.

وأكد السيسي أن محطة الضبعة تمثل أهمية خاصة لمشاريع الطاقة بين مصر وروسيا، وقال «نكتب اليوم تاريخا جديدا من خلال تحقيق حلم المصريين بمحطة للطاقة النووية السلمية»

ومن جانبه، أكد الرئيس بوتين أن محطة الضبعة النووية تمثل تتويجا للتعاون بين مصر وروسيا وسوف تسهم في تطوير الاقتصاد المصري وتعزيز الصناعات الحديثة.

وأضاف «إن التبادل التجاري مع مصر يشهد تطورا كبيرا ولدينا شراكة في مشروعات عديدة في مجالات الطاقة والزراعة»، مشيرا إلى أن محطة الضبعة النووية تعد أهم المشاريع بين مصر وروسيا وستعزز مجال الطاقة.

وأوضح بوتين أن مصر تعد شريكا استراتيجيا لروسيا ونعمل على تعزيز العلاقات المشتركة، متمنيا مشاركة مصر في أكثر من 200 فعالية ضمن مجموعة بريكس.