الخريجي يشارك في تنصيب رئيس ليبيريا

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- بواسطة أيمن الوشواش - نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، في حفل مراسم تنصيب الرئيس جوزيف بواكاي، رئيسا لجمهورية ليبيريا، في العاصمة مونروفيا. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، في حفل مراسم تنصيب الرئيس جوزيف بواكاي، رئيسا لجمهورية ليبيريا، في العاصمة مونروفيا. ونقل نائب وزير الخارجية، تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وتمنياتهما له ولحكومة وشعب ليبيريا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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