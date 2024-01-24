ليلة بكى فيها طفل كفر الشيخ حزنًا على توديع الجزائر أمم افريقيا - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

حالة من الحزن سيطرت على طفل لم يتعدى عمره 6 أعوام يقيم بمدينة دسوق في كفر الشيخ، الثلاثاء، بسبب توديع منتخب الجزائر بطولة كأس الأمم الافريقية المقامة حاليًا في ساحل العاج بعد فشله في التأهل إلى دور الـ 16 واحتلاله ذيل المجموعة الرابعة برصيد نقطتين فقط.

كان الطفل ويدعى أحمد محمد السيد، تلميذ بالصف الأول الإعدادي مجاورًا جده لمشاهدة مباراة منتخب الجزائر مع منتخب موريتانيا في أحد المقاهي مساندًا للمنتخب الجزائري وعند صافرة حكم المبارة الصومالي ترك الطفل جده وصعد إلى أحد درجات المقاهي وجلس حزينًا بسبب ما حدث للمنتخب الجزائري.

وعند جلوس الطفل على درج المقهى التف ناحية تلفاز المقهى يشاهد لاعبي منتخب الجزائر عبر شاشة التلفاز وسط حالة من الحزن نتيجة هزيمة المنتخب الجزائري بهدف وتوديعه البطولة، وعندما تحدث معه جده دخل في حالة بكاء قائلا لجده:"الجزائر طلعت من البطولة يا جدو" بينما نجح الجد في تهدأته.

وقال جد الطفل ويدعى السيد الشحات، عامل، لـ"الخليج 365"، إن حفيده يعشق كرة القدم رغم صغر سنه فيحرص دائمًا على مشاهدة مباريات منتخب مصر في أي توقيت بجانب حرصه الدائم على مشاهدة مباريات الدوري المصري فيشجع النادي الأهلي ويعشق لاعبيه ودائمًا ما ينسق معه لاصطحابه لمشاهدة مباريات النادي الأهلي ومنتخب مصر في المتنزهات والمقاهي.

وأضاف الجد أن حفيده يتابع بطولة كأس الأمم الافريقية جيدًا ويشجع المنتخبات العربية المشاركة في البطولة جيدًا منذ إنطلاقها فيعي تمامًا رغم صغر سنه جميع المنتخبات الافريقية القوية والأقل قوة بجانب إدراكه لاعبي تلك المنتخبات المميزين فلو جرى توجيه سؤالا له عن أغلب المنتخبات المشاركة في البطولة، وكذا أندية ولاعبي الدوري سوف يجيب مباشرة.