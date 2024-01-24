سوري قتل زوجته في سهل بوداي

أقدم ت.ر (سوري الجنسية) على ضرب زوجته ا.ر.ح (33 عاما) في سهل بلدة بوداي - قضاء بعلبك، ضربا مبرحا ثم رمى صخرة على رأسها، ما أدى إلى مقتلها.
وتمكنت القوى الأمنية من توقيف الجاني، وباشرت التحقيق، فيما تم نقل الجثة الى براد مستشفى "دار الامل" الجامعي في بعلبك.
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