الحكومة العراقية: سنتخذ الإجراءات القانونية تجاه القصف الأميركي ومن ضمنها تقديم شكوى لمجلس الأمن

أكّدت الحكومة العراقية، أنّ "قصف مواقع عسكرية عدوان على سيادة العراق وإساءة للاتفاقية الأمنية بين واشنطن وبغداد".

وأعلنت أنّها ستتخذ "كل الإجراءات القانونية تجاه القصف الأميركي، ومن ضمنها تقديم شكوى إلى مجلس الأمن"، كاشفة عن تشكيل لجنة برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي لجمع الأدلة ودعم موقف العراق دوليًا في شكواه ضد واشنطن.

وكان قد أعلن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أن الولايات المتحدة شنت ضربات جوية على 3 أهداف لحركة "كتائب حزب الله" في العراق والتي هي جزء من الحشد الشعبي العراقي، مشيرًا إلى أن الضربات جاءت ردًا على الاستهدافات التي تشنها الحركة ضد قواعد عسكرية أميركية في المنطقة.