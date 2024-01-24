كشف وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، أنّ "التوجيهات اعطيت فورًا للبدء بالمعالجة الطارئة، ولو الموقّتة، للانزلاق الذي حصل مؤخرًا لحائط الدعم المحاذي لطريق ضهر البيدر الدولي".
ولفت، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أنّ "كل الامكانات المتاحة حاليًا لدى الوزارة، ستبقى مسخرة للحفاظ على السلامة العامة والمرورية، ولكننا نذكر مجددًا بأن هذه الإجراءات هي موقّتة، فالحلول الجذرية أصبح طريقها معلومًا، كل الأنظار اليوم متجهة إلى الاعتماد المرصود لبند صيانة الطرق في موازنة الوزارة والمراد اقراره في مجلس النواب".
كانت هذه تفاصيل خبر حمية أعلن عن البدء بمعالجة طارئة وموقتة لانزلاق حائط الدعم المحاذي لطريق ضهر البيدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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