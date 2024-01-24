علامة: بري سيدعو إلى جلسات حوارية وانتخابية حين يستشعر بحصول أي تفاهم بين القوى السياسية

أكّد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس النيابي وعضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب فادي علامة، في حديث لصحيفة "الديار"، وجود "تواصل ولقاءات مع سفراء اللجنة الخماسية، وإن كانت بشكل ثنائي أو ثلاثي، فالإتصالات جارية وعندما يشعر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الإعلان عن مبادرة ما أو توافق معيّن فهو لن يتأخر عن ذلك، فاللقاءات والمشاورات في الملف الرئاسي جارية على قدم وساق، وعندما يستشعر رئيس المجلس بحصول أي تفاهم بين القوى السياسية سوف يدعو إلى جلسات حوارية وانتخابية".

وحول تأجيل لقاء بري مع كامل سفراء الخماسية الذي كان مقرّرًا أمس الأول، أشار إلى أن "بري التقى بالأمس السفيرين السعودي والمصري، وهما من ضمن سفراء الخماسية، وتم التطرّق إلى الملف الرئاسي في لبنان بكل تفاصيله".