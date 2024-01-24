"الأسعار غالية والظروف صعبة".. السيسي: أنا مصري زيكم مقدر حجم المعاناة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن استقرار الدول والحفاظ على أمنها لا تتحمله الحكومة فقط بل كل أفراد الشعب أيضا، موضحا: بقول ده في وقت صعب أوي.

وأضاف السيسي: "أنا مصري زيكم مقدر حجم المعاناة كويس جدا، الأسعار غالية والظروف صعبة".

وتابع: "لكل المصريين.. من كام يوم كنا بنتكلم وقلت إن استقرار الدول والحفاظ على أمنها واستقرار مش أمر يخص الحكومة والقيادة بس.. كل أفراد الشعب.. كل أفراد الشعب مسئول عن أمن واستقرار البلد.. أنا بقول الكلام ده في وقت صعب أوي.. انتوا شايفين المنطقة والعالم في وضع صعب ومضطرب".

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في حفل عيد الشرطة 72: "اتكلمنا في شهر أكتوبر خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية، وبعد 4 شهور تقريبا بنتكلم في نفس الموضوع.. يا ترى الـ 4 شهور دول عدوا علينا بسهولة في مصر؟!.. احنا كنا بنواجه أزمة كورونا وبعد منها الأزمة الروسية.. ودي أقل حاجة، وجه موضوع الملاحة في البحر الأحمر".

وتابع: "أنا مصري زيكم مقدر حجم المعاناة كويس جدا، الأسعار غالية والظروف صعبة، لكن ربنا أراد إننا نشاهد مشاهد قاسية جدا، بنتكلم النهاردة في 25 ألف شهيد من المدنيين في قطاع غزة وأكثر من 60 ألف مصاب، وتدمير كامل للقطاع كله، وبقول الكلام ده عشان نعرف أد إيه أحنا بنواجه ظروف صعبة جدا".